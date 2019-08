No obstante, el nuevo director de la institución, Santiago Muñoz Machado, expresó este año a Infobae que "la RAE no impone nada" y que "no modifica las prácticas del pueblo, lo único que hace es corregirlas". Además, Machado dejó en claro que si fuera el caso de que el lenguaje inclusivo "se consolida, se estabiliza, el uso se hace habitual, se hace general, la RAE estará muy contenta de incorporarlo".