Natalia Mira no solo habla con la "e" ante las cámaras de televisión. También lo hace en su vida diaria. "Es muy generacional la discusión. Compañeres míes que están en quinto año no utilizan la 'e', les parece un poco extraño todavía. Pero muches compañeres de primer año ya lo hacen, les parece natural. No hizo falta que nosotres le explicáramos por qué hablamos así. Ya lo tenían incorporado", le contó a Infobae.