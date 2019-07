– Por mi actividad profesional. Dando charlas sobre seguridad en muchos clubes rotarios, casi 10 años de decidirme a ingresar como rotario. Por supuesto que tuve ofertas de muchos clubes porque a mí siempre la actividad social me encantó, la actividad con la comunidad, hasta que fui invitado por el club que me albergó que es el Rotary Club de Caballito que me invita a participar, a trabajar. Tuve el placer aparte de ingresar en el año 2013. Una vez que termina mi Presidencia con un equipo de colaboradores muy bueno, el mismo club y los mismos socios proponen ante la gobernación del distrito mi nominación como candidato a gobernador, que se ha efectivizado el 1 de julio. Tengo la suerte de ser en este año el gobernador de los 100 años de Rotary en Argentina.