"Mi esposa me llamó, me dijo que habían llegado los colectivos (organización comunitaria que responde al gobierno venezolano) al negocio que tenemos en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Primero empezaron a cobrar vacuna (cobro extorsivo), porque ya el cobro de vacuna llegó a la Universidad Central. Me estaban cobrando cierta cantidad de dinero para operar, sino me queman el negocio", relató.