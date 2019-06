"No me convence hablar de mis sentimientos", contó Say durante el comienzo de la entrevista. "Prefiero contar que estoy coordinando la organización que encabezaba Diana. Las chicas tienen un lugar al que acudir cuando necesitan contención o un abogado que pueda ayudarlas y representarlas en alguna causa. Estamos organizadas pero necesitamos que se respete la ley de cupo laboral. Me gustaría poder decirle a una chica que no salga a la calle y darle trabajo. Pero no, la prostitución es la salida a la que están sujetas", manifestó Say, quien el próximo viernes leerá un documento con reclamos expresos y políticas públicas urgentes para el colectivo olvidado.