Fioriblello: Sí, ella se refiere a un momento muy puntual donde le empezó a pedir la plata, la plata, la plata, y como él le dijo "no te voy a pagar" ella lo toma como una "bicicleteada". Lo escuchamos (el abogado pone el audio): "Fabián, te estoy llamando porque acaba de llamarme la doctora Fassano, ella estuvo hablando con Risso y con el otro payaso que me mandaste, así que no sé a dónde vas a llegar, pero yo llego al hueso, ya te dije. Por eso quiero hablar con vos, porque yo no voy a soportar más una bicicleteada, y ya no es amenaza, es una realidad. Estoy cansada, llegamos a este punto porque vos lo buscaste, así que o me llamás o me atendés el llamado, pero no me tomes de pelotuda". Este audio es la voz de ella, está certificado por un escribano y es contundente. Ella quería plata, entonces como no le dieron y no le van a dar plata nunca, le hizo una denuncia que empaña y embarra al resto de las denuncias verdaderas.