Como el país no cuenta con un registro único de personas desaparecidas y cada provincia dispone de procedimientos distintos a la hora de registrar a un cadáver como NN, Colombo impulsa la creación de un protocolo único para que toda la policía sepa cómo actuar cuando encuentran un cadáver que no posee identificación. "Hoy en día hay muchos fiscales que no advierten que haya sido una muerte dudosa y deciden archivar el caso sin siquiera tomarle las huellas dactilares, lo que complica mucho nuestra tarea. Por eso, impulsamos que no solo se tomen las huellas sino que también se haga una extracción de ADN", concluyó el fiscal general de Protex.