"En ese momento se usaba que te tiraban para arriba y supuestamente te agarraban. Es un momento tenso porque cada vez que te tiraban no sabés si te sostienen o no. A mí me tiraron como seis o siete veces y en una de esas no me agarró nadie y me fui al piso… No sé cómo el fotógrafo capturó ese momento. No me pasó nada grave pero ya era tarde y la situación funcionó como fin de fiesta perfecto", dice.