"Una de las materias que tenemos en la escuela es filosofía. Uno piensa filosofía en primer grado, ¿qué es eso? Algunas de las cosas que nos sorprenden son las inquietudes, las preguntas. '¿Dónde empieza el cielo?' O pro ejemplo: '¿por qué en los sueños cuando me corren yo no puedo correr?Son preguntas muy válidas y frescas. No contaminadas", completó Biró.