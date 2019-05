A los 21 años, Adrián era colectivo. Tres años después puso su primera pizzería. Después fundó otras dos. Hasta que hace tres años administra la Pizzería El Papu en el frente de su casa. El nombre del local obedece a una historia de amor. "Hace muchos años yo salía una chica hace años que me decía 'papu, papu'. Yo había puesto una pizzería en sociedad con mi tía hasta que me abrí. Quise poner un local por mi cuenta pero no sabía qué nombre ponerle a la pizzería. Antes se llamaba Pizzería La Tía y no daba, yo quería cambiarle el nombre. Tenía 24 años cuando me separé comercialmente de mi tía y como no sabía qué nombre ponerle, me acordé de esta chica y le puse el Papu. Y quedó". En el barrio, sin embargo, a Adrián no le suelen decir el Papu, es más conocido como "cabeza".