Fue entonces que empezaron a medicarla con Levadopa, en dosis cada vez más intensas. Su vida no sufrió demasiadas modificaciones pero su cuerpo empezó a sentir los efectos del tratamiento. "Engordé mucho, hoy no puedo caminar más de una cuadra porque me muero del cansancio", dice, mientras ordena el archivo de su computadora, repleto de fotografías que ella misma saca. "Desde que me jubilé, me dediqué a otras cosas que me gustan como la escritura, la fotografía, las manualidades y principalmente viajes y turismo. Además de la comunicación con mis amigas, que son mi mayor capital en la vida".