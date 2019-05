Esta apreciación no es compartida por el resto de las querellas intervinientes, que no han formulado mayores objeciones por cómo se desarrolla el expediente. Fuentes cercanas al juzgado han indicado reiteradamente que "la causa es de una complejidad equiparable a grandes casos federales como por ejemplo la de AMIA, la actividad del submarino era absolutamente discreta y no solo la magistrada, sino todos los que intervienen en el proceso, tuvieron que ponerse al corriente de conceptos que abarcan no solo la actividad militar, sino la ciencia náutica, la ingeniería naval, una terminología compleja de descifrar, procedimientos administrativos ajenos al común de los ciudadanos y a pesar de ello, se han tomado casi un centenar de testimonios, se han efectuado allanamientos y se han tomado todos los recaudos procesales correspondientes".