La imagen de la virgen no llegó a Córdoba. Los troperos descansaron en la estancia de Rosendo de Trigueros, a la vera del río Luján. Cuando al otro día quisieron continuar la travesía, no pudieron mover la carreta. No había modo, cada esfuerzo era inútil. Decidieron liberar la carga para probar si rodaba. Retiraron la caja que llevaba la Maternidad de la Virgen y los bueyes no pudieron desplazarse del lugar. La volvieron a cargar y bajaron la otra encomienda, la de la Virgen de Luján: la carreta marchó con normalidad. Entendieron que la Inmaculada Concepción no quería irse de ese lugar, lo interpretaron como un designio divino.