"Veníamos de Puerto Madero, de despedir a una amiga. Ahí en Lima y Garay salimos del semáforo. Había un taxi parado y él se frena a hablar con otro taxista. Justo ahí me frena de golpe y yo le freno. Cuando lo paso, le toco bocina como diciendo '¿cómo me frenás así?'. Ahí salió a correrme, me tira el auto, yo le tiro un manotazo a la puerta del acompañante. Yo sigo. Me pasa y en el semáforo me gira el auto como queriendo cruzarse y lo esquivo; me corre dos cuadras más y yo le freno el auto como para no dejarlo pasar. Y bueno, cuando doblo a la derecha, me agarra el semáforo y ahí es donde me hace todo esto", relató Horacio lo que fue la escena previa al desenlace violento que quedó registrado en un video grabado por su esposa.