-Papá siempre me habló maravillas de él, porque lo ayudó desde el principio, cuando quedó bajo órdenes. Después fueron socios. Y cuando Montaña se retiró, papá le compro su parte. ¡Me contaba anécdotas de él, imitando su manera de hablar! Era muy generoso con sus luchadores. Les compraba ropa. Llamaba a la tienda Gath & Chaves y decía: "Habla Montaña… Qué tener colección primavera verano para este año… Ajá, ajá… Mandar dos de cada color, porque nunca faltar 'torante' que no tener qué ponerse…". Le gustaba ir al hipódromo, iba en mateo. Y pagaba antes el regreso: "Yo pagar ahora, después no saber si tener para pagar la vuelta".