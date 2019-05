Gorodisch también pidió prestarle atención al precio góndola y al precio caja porque algunas veces varía y no se respetan, incluso, las ofertas promocionadas. "Todas las veces que me pasó me dijeron que como los aumentos son constantes, los repositores no llegan a modificar los precios, pero que en el sistema es automático. Igual, por más explicaciones que den, siempre te tienen que respetar el precio góndola. Es indispensable chequear el ticket antes de irse del súper", señaló el experto.