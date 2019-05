"Mi situación personal me obligó a buscar alternativas porque lastimosamente Venezuela está en una situación de subdesarrollo e involución. Es que por más que haya esfuerzo para preparase, estudiar, no existe la posibilidad de un futuro mejor por más que trabajes", dijo Edgar en diálogo con Infobae. "No hay posibilidad de tener un premio, de comprarse un auto, una tele, darse un gusto. Viajar es imposible porque los pasajes los venden en dólares y como hay control cambiario, no se puede", lamentó el abogado.