Paula Reca: "El #MeeToo y lo que promueve Actrices Argentinas se parecen, pero acá las mujeres pelean por más cosas"

Con un pie en nuestro país y otro en los Estados Unidos, la actriz y cantante protagoniza el musical Once, una vez en la vida en el teatro Metropolitan Sura, mientras tramita producir un film en Hollywood. Aquí cuenta que, de niña, su madre no la dejaba ver televisión, confiesa que no sueña con ser madre y, enfática, asegura que “sin el Estado, el cine argentino desaparece”.