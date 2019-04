"La fiscalía actuó con la corrección propia del buen proceder, el debido proceso, respetando la legítima defensa. Simplemente eso. Nada extraordinario. Las resoluciones que esperamos que tomen son justas. Sebastián Elcano es un pueblo que conozco desde 1965 y me fastidian los abogados mediáticos. No defienden a nadie y no aportan a la calidad de servicio de justicia", completó Somale al medio local Noticias Deán Funes.