"Al tragar tanta sangre, me empezó a agarrar un ataque de asma, no pudiendo respirar…Antes de que me terminara de desmayar y caer, Ferreyra me tomó de los cabellos, levantándome para decirme luego textualmente: "Vos te caíste, ¿me entendés, no?, vos estás solo acá", declaró Ferraro.

El hecho fue calificado como "torturas" porque excedió el delito de "apremios ilegales" por la intensidad de los golpes, por la duración y porque se trataba de un detenido enfermo, entre otras causas.