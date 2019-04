Algo similar le pasó a Jorgelina Campos, quien el día del paro debe viajar con su hija a Miami por American Airlines y luego tomar otro avión hacia Orlando, que es el destino final del viaje. "Llamé dos veces y todavía no me dieron una solución concreta. Es más, el cambio de pasaje para el día 29 me lo están cobrando el mismo precio que yo lo pagué, que son USD 700. Si hay algún cambio importante me van a avisar entre dos y tres días antes. Pero me dijeron que como es una empresa internacional, el paro no debería ocasionarles ningún perjuicio de consideración", detalló a este medio la mujer.