"Tuve el privilegio de ir a la ceremonia del 'Bautismo de fuego' de nuestro regimiento, en Santa Fe, donde participé del descubrimiento de un cuadro del General. Estuve apostado ahí y me emocioné mucho al ver el cuadro", dijo. "Y es cierto que dicen que los granaderos no se mueven y cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener".