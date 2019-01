Consultado sobre por qué el Consejo Deliberante llegó a la redacción de la polémica ordenanza, sostuvo: "Existían normas anteriores que establecían que tras recolectar a los perros de la vía pública, éstos quedaban a disposición del Estado durante 48 horas y en caso de no encontrar al dueño deberían ser sacrificados. En realidad lo que han planteado los concejales fue con la intención de buscar una herramienta que diga qué hacer con el perro mordedor, principalmente, qué hacer en el caso de no tener ningún otro tipo de solución o de no encontrar adopción o tener perros en estado terminal, qué hacer con ellos".