Luego de haber transitado toda la reconstrucción de su identidad, Nora busca ser una entre miles, un ejemplo de lo que se puede lograr con voluntad, el acompañamiento de las personas indicadas y la tecnología. "Me gustaría que las personas que están en mi situación se animen a buscar quiénes son. Hay que vencer los miedos, dejar de lado los prejuicios. Es muy impresionante que haya descubierto que tengo tres hermanos y que sus familias me acepten. No me puedo perder de disfrutar todo esto", concluyó.