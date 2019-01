-Sí, en la tele y en la cancha también. Me he pasado la vida viendo la conducta de los plateístas, que en teoría pertenecen a sectores más favorecidos, y que pierden el control y le dicen barbaridades al árbitro, a los rivales, a sus jugadores, a los periodistas de la cabina… Te repito, creo que el deporte es un elemento fundamental de la cultura y debe servir para educar, para acostumbrar a los chicos a vivir en comunidad. Para que el otro no sea un enemigo al que hay que destruir… Es un adversario con el que yo voy a disfrutar el tiempo que me está regalando… Mirá, de grande estoy tratando de aprender a entender al otro, a entender el bien y el mal… y que en realidad esa diferencia es muy fluída. Soy un enamorado de Hannah Arendt, que me enseñó y me hizo reflexionar, se es bueno en un sentido y se es malo en otro. Y al revés. No hay nadie absolutamente malo o absolutamente bueno.