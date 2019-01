En diálogo con FM del Exodo de Nogoyá, Uriburu también envió un mensaje a la población para atenuar la preocupación creciente que hay en la comunidad. "No queremos que se caiga en pánico, ya que hasta el momento no hay nada que indique que se esté frente a una epidemia, no se detectó ningún virus, y será vital para todo esto, el resultado de las autopsias", afirmó.