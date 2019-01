Pero los after beach ya no son exclusivos para los jóvenes. Desde el año pasado, varios paradores ofrecen propuestas integradoras para disfrutar en familia; con niños, adolescentes y jóvenes incluidos. Hoy en día, las fiestas de la espuma, las fiestas flúo y las fiestas de los colores van ganando terreno sobre las fiestas de música electrónica. Pinamar también se aggiorna y se readapta a los nuevos conceptos de entretenimiento que busca la gente. Atardeceres inolvidables con recitales, buena música y after beach tematizados con producciones originales y contenidos sorprendentes.