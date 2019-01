Milei estaba siendo entrevistado por los periodistas de Crónica TV cuando empezó a enojarse luego de una consulta que no le cayó bien. En ese momento intervino Ramal, lo que desató aún más la furia del mediático: "Marcelo Ramal tampoco sabe nada, yo lo conozco a Marcelo, no me vengan… y si querés que hable con Ramal este no es el contexto. Esto no es un debate, Marcelo vos de estas cosas no sabés… Yo diseñé contratos en 50 países del mundo, entonces yo no voy a discutir con vos porque vos no sabés de estos temas. Decir eso es un disparate. Poneme a discutir con alguien que sepa. No me pongas a discutir con alguien que no sabe".