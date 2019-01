"Cuando ya estaba pasando la puerta de salida Marcelo Touron (mi agresor principal) me retiene la botella y empuja. Ya afuera del establecimiento y conociendo las leyes y mis derechos en la noche le digo que no puede tocarme estando afuera a lo que me dice "¿ah no puedo?" y me mete del cuello al establecimiento nuevamente haciendo abuso de poder. En ese momento interviene el que controla el ingreso y lo separa. Yo indignado pero sin presentar agresión de mi parte le pido que me pase los datos del agresor a lo que me invita a retirarme sabiendo la gravedad de la situación, le vuelvo a pedir los datos para poder denunciar la situación y mi agresor de fondo contesta "¿a quién vas a denunciar vos? te busco y voy a matarte". Ya impactado y molesto viene de atrás otro seguridad y me da una piña sacándome para afuera y automáticamente bajan la persiana sin darme respuesta alguna y protegiendo a mi agresor", detalló en su posteo.