La diputada del Frente para la Victoria de Córdoba, Gabriela Estévez, cuestionó la decisión en su cuenta oficial de Twitter. "10 despidos más en #FabricacionesMilitares. Además de la emergencia, en la última sesión pedí que se trate la media sanción del Senado pero Macri y Monzó no quieren escuchar. El vaciamiento de esta industria estratégica es su plan, no una contingencia. No vamos a bajar los brazos", escribió la legisladora.