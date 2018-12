Hay negocios que se niegan a hacer cambios los fines de semana y otros que esperan que pasen los días ajetreados de las fiestas. Están los que no respetan el valor de compra original, los que pretenden que los cambios se hagan por un valor exacto o superior y los que no respetan la garantía de seis meses por fallas en su fabricación (sobre todo en indumentaria y calzado). Para que esto no ocurra, es necesario contar con la información necesaria para ejercer nuestros derechos como consumidores.