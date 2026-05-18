Ministerio de Defensa denunció entramado de corrupción que permite la ocupación de predios públicos en Colombia

El ministro Sánchez afirmó que hay mansiones construidas en predios que son del Estado - crédito Visuales IA

Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo para buscar soluciones por la situación que se registra entre Huila y Tolima, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aprovechó para denunciar un entramado criminal que ha buscado apoderarse de predios públicos.

Durante su intervención, Sánchez habló de la ocupación y presunta comercialización ilegal de predios públicos en zonas como Nilo y Melgar, por lo que anunció el inicio de una investigación para controlar y verificar las presuntas irregularidades.

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“Estos terrenos son mansiones algunas de ellas, uno puede decir que el crimen no tiene distinción de condiciones sociales, por eso tenemos ya una estrategia que hemos fortalecido”, fueron las palabras del ministro de Defensa.

Los detalles de la denuncia del Ministerio de Defensa

Este fue el mapa sobre predios ocupados que expuso el ministerio - crédito Ministerio de Defensa

Infobae Colombia tuvo acceso del informe con el que el Ministerio de Defensa argumenta la denuncia realizada por Pedro Sánchez, en que se señala que durante décadas sujetos se han apropiado de bienes públicos que son estratégicos para la seguridad y defensa nacional.

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En el informe se menciona que se evidenció la invasión de predios en Tolemaida, Melgar y Nilo, en zona que conecta a Cundinamarca con el Tolima y se ha convertido en una problemática que comenzó, de acuerdo con las autoridades, desde 1954.

La cartera tiene claridad de que hay cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que han afirmado ser dueños de terrenos que en realidad no les pertenece. “Entre los ocupantes se encuentran desde invasiones masivas de colonos hasta condominios lujosos y conjuntos residenciales de alto valor”, confirmó el Ministerio de Defensa.

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Debido a que algunos de estos individuos han asegurado que compraron los predios, se confirmó que estos, al ser públicos y tener procedencia de disputas jurídicas, no pueden ser adquiridos por particulares y el Estado puede ejercer operativos para recuperarlos y protegerlos de posibles invasiones.

Sánchez confirmó que están consolidando la estrategia con la que recuperarán los predios - crédito MinDefensa

Un equipo multidisciplinario con enfoque jurídico y técnico del Ministerio de Defensa adelanta la priorización para la recuperación de estas áreas ocupadas ilegalmente y capturar a los responsables de lo que es considerado un crimen.

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De la misma forma, el levantamiento topográfico y diferentes estudios especializados han permitido identificar con claridad las zonas invadidas, las áreas ocupadas por desarrollos residenciales y diversas afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas ocupaciones ilegales.

Entre los resultados de las investigaciones se destaca la presencia de una estructura de corrupción que involucró decisiones administrativas y actuaciones irregulares en concejos municipales, alcaldías, oficinas de planeación territorial y algunos integrantes de la fuerza pública que habrían facilitado la ocupación ilegal de estos bienes.

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De la misma forma, han identificado el modus operandí con el que particulares se habrían aprovechado de estas redes para obtener beneficios ilícitos.

El ministro afirmó que hubo funcionarios que ayudaron a que los predios fueran invadidos - crédito Visuales IA

El Ministerio de Defensa confirmó que en la actualidad es propietario de alrededor de 110.000 hectáreas distribuidas en 4.400 predios en el territorio nacional, en donde se mantienen vigilancia constante para la protección principalmente por la presencia de grupos armados y criminales en las zonas.

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De acuerdo con información de la Superintendencia de Notariado y Registro, cerca del 47% de los predios en Colombia presentan problemas relacionados con titularidad, linderos o formalización. Se trata de una problemática estructural que demanda la acción coordinada de múltiples entidades del Estado para combatir la corrupción, fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad y proteger los activos estratégicos de la Nación", es parte de la denuncia.

La cartera está planeando cuál será la forma adecadecuadaad para recuperar los terrenos invadidos, lo que incluirá acciones legales contra los individuos que estén ocupando los predios del Estado y sacando provecho de los mismos.

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