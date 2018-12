Ante la negativa de la ortopedia a acceder al pago del "incentivo", el traumatólogo se queja y sostiene que "no se puede laburar así". "No pueden hacer una cosa así dejando de lado al médico", se lo escucha ofuscado. A continuación, afirma que en ese caso, la cirugía no se va a poder concretar. "Yo no puedo operar gratis", argumenta. Pasa por alto la respuesta del proveedor de que eso debería hablarlo con IOMA y ratifica: "Yo no voy a operar así".