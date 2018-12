Algo similar sucedió con sus dichos sobre los hechos del jueves 15 de noviembre, cuando se lo vio forcejear con una joven en un balcón de San Telmo. Al dar explicaciones, alegó que no podía permitir que la joven dejara el departamento porque no tenía las llaves y luego recordó que había propuesto pedir sushi por delivery. ¿Cómo iba a ingresar la comida al inmueble si no tenía la posibilidad de abrir las puertas?