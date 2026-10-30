México

Niña gana concurso de disfraces en su primaria con una versión miniatura de la Monja de la Feria

La estudiante sorprendió con un tagadá en miniatura iluminado y una coreografía; el video publicado por su mamá en TikTok superó el millón de reproducciones

Los usuarios reconocieron la referencia a uno de los capítulos más recordados de la serie y llenaron la publicación de bromas sobre el México mágico.

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Una pequeña estudiante se convirtió en la sensación de las redes sociales después de conseguir el primer lugar en el concurso de disfraces de su escuela primaria. Su propuesta no fue un atuendo tradicional de Halloween, sino una recreación en tamaño infantil de uno de los personajes más populares de internet: la Monja de la Feria.

La menor llamó la atención por el nivel de detalle de su caracterización, con la vestimenta religiosa, el maquillaje que simulaba el rostro del personaje y un accesorio que terminó por completar la presentación: una réplica diminuta del tagadá, el juego mecánico en el que se hizo famosa la misteriosa bailarina.

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El momento fue compartido por su mamá mediante TikTok y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. La publicación rebasó el millón de reproducciones y acumuló reacciones de personas que quedaron sorprendidas por la creatividad del disfraz y la manera en que la niña representó al personaje.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En las imágenes se observa a la estudiante modelando frente a la cámara, mientras luce su atuendo y sostiene su pequeño juego mecánico, que también contaba con iluminación. La pequeña acompaña su presentación con movimientos al ritmo de la canción que popularizó a la Monja de la Feria en las plataformas digitales.

Su actuación no pasó desapercibida. La combinación de una figura que suele asociarse con el terror y la ternura de una niña caracterizada como ella provocó comentarios de todo tipo. Algunos internautas destacaron el ingenio detrás de la propuesta, mientras otros celebraron que la estudiante lograra llevar una tendencia de internet hasta el concurso escolar.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El resultado fue una presentación que no solamente convenció al jurado de su primaria, sino que también consiguió llamar la atención de miles de personas en TikTok.

La Monja de la Feria, el personaje que conquistó internet

Los mejores memes del año
Kevin James, Hormiga triste, perritos que bailan canción de Kenia Os, la monja de la feria Créditos: Tiktok/@memovich01

Para entender por qué el disfraz causó tanto revuelo, es necesario recordar el origen de la figura que inspiró a la pequeña. La Monja de la Feria comenzó a ganar notoriedad durante julio de 2023, cuando apareció en la Feria Nacional de Durango como parte de una atracción mecánica.

El personaje estaba inspirado en la estética de las películas de terror, particularmente en la saga El Conjuro y en la figura de la monja demoníaca que protagoniza una de sus entregas. Sin embargo, su aparición en el centro del tagadá le dio un giro inesperado a esa imagen aterradora.

Mientras los visitantes permanecían sentados alrededor de la plataforma giratoria, la mujer caracterizada como una religiosa bailaba en medio del juego mecánico. Sus movimientos, la velocidad de la atracción y la apariencia del personaje conformaron una escena que rápidamente llamó la atención de quienes grababan sus visitas a la feria.

Uno de esos videos comenzó a compartirse masivamente en TikTok y otras plataformas, hasta convertir a la Monja de la Feria en un fenómeno viral. Con el paso del tiempo, la figura dejó de ser una simple atracción de Durango y se transformó en una referencia recurrente de la cultura popular digital en México.

De las ferias a los concursos de disfraces

Una propuesta del esposo de Pamela fue clave para elegir "Las Monjitas" como la banda sonora de las actuaciones de la Monja de la Feria
Una propuesta del esposo de Pamela fue clave para elegir "Las Monjitas" como la banda sonora de las actuaciones de la Monja de la Feria (Captura de pantalla)

La popularidad del personaje provocó que su imagen comenzara a reproducirse en distintos escenarios. Personas de diferentes edades recrearon su vestimenta, sus movimientos y hasta el tradicional baile sobre versiones improvisadas del tagadá.

La Monja también llegó a concursos de disfraces fuera de México, donde participantes retomaron su apariencia para sorprender al público. Su presencia en videos virales demostró que el personaje había trascendido el espacio de la feria que la vio nacer.

La presentación de la estudiante es otro ejemplo de cómo una tendencia digital puede trasladarse a la vida cotidiana y convertirse en una propuesta creativa para una celebración escolar. En esta ocasión, la pequeña no solamente eligió un personaje reconocido por millones de usuarios, sino que incorporó un elemento que hizo todavía más especial su interpretación: un tagadá en miniatura iluminado.

Así, la Monja de la Feria encontró una nueva representante en una primaria, donde una niña consiguió llevarse el reconocimiento del concurso y, de paso, conquistar las redes sociales con su versión infantil del fenómeno viral.

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