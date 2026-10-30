Colombia

Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 12,25% por decisión mayoritaria

La medida se tomó en medio de una inflación anual de 6,3%, expectativas inflacionarias por encima de la meta y señales de desaceleración de la economía colombiana

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El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,25%, luego de la reunión de su junta directiva realizada este viernes 30 de octubre de 2026. La determinación fue adoptada por mayoría, con cuatro votos a favor de conservar el nivel vigente y tres integrantes que respaldaron un incremento de 25 puntos básicos (pbs).

La decisión se conoció a las 13:25 p. m. y estuvo acompañada de un balance sobre el comportamiento reciente de la inflación, las expectativas de los agentes económicos, el desempeño de la actividad productiva y la situación de las finanzas públicas. Estos factores fueron considerados por los integrantes de la junta para definir la orientación de la política monetaria.

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De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la inflación anual registró un ligero repunte durante septiembre, mientras que la inflación básica presentó una reducción. A estos indicadores se sumaron las expectativas de inflación para el cierre de 2026, que aumentaron frente a mediciones anteriores, y los riesgos asociados al comportamiento de los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados.

Inflación y expectativas económicas

En septiembre, la inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3%, una cifra ligeramente inferior a la que esperaba el mercado. Por su parte, la inflación básica, que excluye los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados, pasó de 6,1% en agosto a 6,0% en septiembre.

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La junta directiva también señaló que el fenómeno de El Niño representa un riesgo al alza para los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados. Este elemento fue incluido entre los factores que podrían incidir en la trayectoria de la inflación durante los próximos meses.

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