Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 12,25% por decisión mayoritaria

Guardar

El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,25%, luego de la reunión de su junta directiva realizada este viernes 30 de octubre de 2026. La determinación fue adoptada por mayoría, con cuatro votos a favor de conservar el nivel vigente y tres integrantes que respaldaron un incremento de 25 puntos básicos (pbs).

La decisión se conoció a las 13:25 p. m. y estuvo acompañada de un balance sobre el comportamiento reciente de la inflación, las expectativas de los agentes económicos, el desempeño de la actividad productiva y la situación de las finanzas públicas. Estos factores fueron considerados por los integrantes de la junta para definir la orientación de la política monetaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la inflación anual registró un ligero repunte durante septiembre, mientras que la inflación básica presentó una reducción. A estos indicadores se sumaron las expectativas de inflación para el cierre de 2026, que aumentaron frente a mediciones anteriores, y los riesgos asociados al comportamiento de los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados.

Inflación y expectativas económicas

En septiembre, la inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3%, una cifra ligeramente inferior a la que esperaba el mercado. Por su parte, la inflación básica, que excluye los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados, pasó de 6,1% en agosto a 6,0% en septiembre.

PUBLICIDAD

La junta directiva también señaló que el fenómeno de El Niño representa un riesgo al alza para los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados. Este elemento fue incluido entre los factores que podrían incidir en la trayectoria de la inflación durante los próximos meses.

Noticia en desarrollo...