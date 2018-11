Respecto a la participación de su cliente y al grado de culpabilidad en el acta, el letrado manifestó: " William Paz no llama por teléfono a una remisería, no pide la asignación del viaje, no es la remisería quien le dice 'llevá a William a tal destino'. Contacta directamente a mi cliente y mi cliente puede aceptar o no el viaje. Cuando acepta se establece un contrato entre partes, es un contrato privado de pasajeros, de transporte. Está claramente descrito en el art. 1280 del CCyCN. En 2015, cuando se unifica código civil y comercial, se incorpora una nueva figura de Transporte Privado de Transporte".