"La educación de calidad es lo único que, al final del camino, puede transformar a nuestros países. En cada negocio podemos desarrollar riqueza, pero si no lo asociamos a una educación de calidad y cada uno de los que habita este territorio no tiene una población educada para los tiempos que vienen, la vida no va a ser simple", destacó durante el encuentro con representantes del Pacto Global donde se le entregó la adhesión a la Red Argentina.