Es decir, unió el deseo sexual con el pecado de modo indisoluble, y llegó a decir que "el matrimonio es apenas un grado menos grave que la fornicación". Palabra original del sexto mandamiento ("No fornicar"), y su continuación en el noveno ("No desear la mujer de tu prójimo"), que en las modernas versiones del catecismo fueron cambiadas por "No cometerás actos impuros" y "No consentirás deseos y pensamientos impuros", que suenan más vagas y menos condenatorias…