— No sé si en todos los lugares. No, no exagera. En algún momento vos dejás de decir que sos judío a veces para no levantar polvo y para cuidarte. No todos los lugares son subjetivamente seguros. Pero insisto: es que se habla poco, que se conoce poco. Vos fijate: hablamos de diálogo, de interculturalidad, de interreligión y no salimos de las 4 paredes de la escuela o de la iglesia o de la sinagoga o de la mezquita. No llevamos a los pibes a que se encuentren con otros. Los líderes religiosos sólo vamos cuando hay un panel y hay un fotógrafo que te saque en algún medio. No caminás, no caminás la calle para que podamos conocernos y entender que de base tenemos metodologías de estudio, de entender lo divino, de entender lo que es la fe. Hay tanto por recorrer, hay tanto por aprender… Mira, en Bet-El estamos haciendo hace 3 años y por pedido de la gente que no quiere abandonar, con un teólogo amigo mío católico y ex cura, decidimos dejar de ir a los paneles de diálogo interreligiosos esos de las fotos porque la gente no sabe dialogar. Entonces dijimos: "¿por qué no empezamos a estudiar juntos?". Una parte de La Torá, una parte del Pentateuco desde la interpretación judía, una parte del Evangelio desde la interpretación cristiana. Pusimos un avisito en Facebook y el primer día vinieron 60 personas, judíos y cristianos estudiando juntos lectura compartida. Y ahí desde el vamos nos dimos cuenta: tenemos matrices de estudios distintas. Los judíos, como somos una tradición interpretativa, no pasamos el versículo hasta que no lo entendemos hasta las últimas consecuencias y lo inquirimos y lo preguntamos y lo damos vuelta y quizás el mundo cristiano está acostumbrado a estudiar de otra manera: escucha lo que le dice el que sabe y eso es, y al final quizás se anima a levantar la mano y pregunta algo. Entonces la primera clase fue un caos. ¿Vos te imaginas a los judíos preguntándole al Evangelio por qué Jesús dice "los que me siguen serán mis amigos"? ¿Y qué: los que no lo siguen quién son? ¿Los enemigos? Y vos veías la cara de los cristianos y yo digo cuánto tenemos que desandar. Hoy vas a las clases de lectura compartida y ya no sabés quién es quién porque nos animamos a preguntarle al texto, porque armamos espacios de confianza en donde sabemos que preguntar es preguntar y no es un juicio de valor sobre el otro y porque no pasamos la página hasta que no estamos absolutamente convencidos de que entendimos todo lo que necesitamos entender para seguir adelante. ¡Es tan rico!