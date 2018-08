Y sigue: "Veo muchos hombres con pañuelos verdes pero no veo hombres que hablen de intervenir sus propios cuerpos. Si hay hombres que ya saben que no quieren tener hijos, ¿por qué no se hacen una vasectomía?", pregunta. "Los datos lo dicen todo: en 2017 se hicieron en Argentina 14.501 ligaduras de trompas y sólo 142 vasectomías".