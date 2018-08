A través de la disposición 8162/2018, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el organismo detalló que aplicó la medida a los siguientes artículos: "GUTTA PERCHA POINTS / Puntas Piratas / 100pcs. /Art. No. 542/ productfrom: UNITED DENTAL MANUFACTURERS INC/ MADE IN USA / 240303", sin datos del titular responsable en Argentina; y "ZIPPERER / SILVER POINTS / Art. 98/30 mm /1 3/ 16" / size: 10/ 30 PIECES".