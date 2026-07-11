Por qué es importante fortalecer el core, la zona central de todo nuestro cuerpo

Una ilustración muestra a una persona con contextura atlética realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en un gimnasio, con la musculatura abdominal y lumbar suavemente resaltada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El core no es solo el abdomen: es un sistema muscular profundo que estabiliza el tronco, protege la columna y regula la transferencia de fuerza entre la parte superior e inferior del cuerpo. Su estado incide en la postura, el equilibrio, la respiración y la prevención de lesiones.

Según Pelvium Fisioterapia, el core funciona como un cilindro: el diafragma forma el techo, la musculatura abdominal y lumbar constituye las paredes, y el suelo pélvico queda en la base. Ese sistema gestiona las presiones que se generan al flexionar la columna, cargar peso, toser, estornudar o hacer abdominales tradicionales.

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Cirtema señala que el sistema incluye abdominales, lumbares, pelvis, glúteos y musculatura profunda de la columna. Pelvium Fisioterapia añade al diafragma, los multífidos, el transverso del abdomen, los oblicuos y el suelo pélvico. Juntos actúan como un estabilizador lumbopélvico que sostiene el equilibrio, protege órganos internos y permite el control biomecánico del movimiento.

El debilitamiento del core se vincula con incontinencia, prolapso y hernias

Un core débil se traduce en diversos malestares y enfermedades. como la incontinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ese mecanismo no tiene el tono suficiente, pueden aparecer dificultades para mantener el equilibrio o realizar actividad física. Pelvium Fisioterapia vincula el debilitamiento del core con incontinencia, prolapso, diástasis abdominal y hernias discales, abdominales o inguinales.

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El extremo contrario también genera problemas. Un diafragma rígido, un suelo pélvico hipertónico o abdominales que no se relajan para respirar pueden bloquear el sistema y producir dolor y tensión, advierte el mismo medio.

Cuando el core trabaja bien, el cuerpo distribuye mejor las cargas. Cuando falla, aumenta la inestabilidad y se altera la mecánica de cadera, pelvis, rodillas y columna.

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Hacer abdominales no equivale a fortalecer el core

Una mujer de mediana edad realiza la técnica de bracing sentada en una colchoneta, activando simultáneamente los músculos abdominales para fortalecer el core. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortopedia Puebla plantea que en los gimnasios suele confundirse el trabajo del core con hacer abdominales. Las abdominales comunes no fortalecen por sí solas este sistema porque se concentran en el recto abdominal y el oblicuo externo, pero dejan fuera músculos profundos como el transverso abdominal y el oblicuo interno.

El complejo lumbopélvico también involucra articulaciones de columna, cadera y pelvis, muslos y estructuras abdominales. Su función principal es generar estabilidad en esas articulaciones para producir fuerza y movimiento en rodillas, tobillos y pies, según el mismo portal.

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Ortopedia Puebla añade que tener más masa muscular no significa, por sí mismo, tener fuerza y estabilidad articular, y recomienda el yoga como actividad para mantener un core estable.

Su entrenamiento abarca rehabilitación, deporte y recuperación funcional

Cirtema afirma que una parte amplia de las patologías que atiende en consulta se relaciona con inestabilidad del core. Desde la fisioterapia, sostiene, no debe verse solo como una zona a fortalecer, sino como un sistema integrador de movimiento, control y estabilidad.

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El abordaje debe ser personalizado, progresivo y supervisado por profesionales de la salud, sobre todo después de cirugía abdominal o pélvica, o en personas con dolor lumbar y alteraciones posturales, indica el centro de rehabilitación.

Entre los beneficios documentados por Ortopedia Puebla aparece la recuperación del equilibrio al caminar en personas mayores y la disminución de lesiones de hombro en deportistas que usan los brazos por encima de la cabeza, como en tenis, voleibol y basquetbol.

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Nerea García, fisioterapeuta de Pelvium Fisioterapia, señala que en consulta se enseñan técnicas como hipopresivos, espiración frenada, método 5p y tablas de ejercicios que respetan la fisiología para no dañar el suelo pélvico ni la columna. La regla práctica que propone para revisar si un ejercicio abdominal se realiza de forma correcta: el abdomen debe contraerse hacia atrás, respetar la alineación de la columna y mantener la respiración, sin abombarse ni quedarse conteniendo el aire.