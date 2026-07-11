El noruego más mexicano: Erling Haaland se suma al “¿Y si sí?” previo a enfrentar a Inglaterra

Erling Haaland anotó doblete para eliminar a Brasil en el Mundial 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)

Erling Haaland se gana cada día el aprecio de la afición mexicana por su rol mediático rumbo a su siguiente compromiso del Mundial 2026, frente a la Selección de Inglaterra, que viene de eliminar al equipo nacional en 8vos de Final.

El pueblo mexicano confía en que el delantero se pondrá la capa de héroe para vengar la eliminación de la Selección Mexicana en su duelo contra Inglaterra.

PUBLICIDAD

Los videos e ideas creativas de los fanáticos de México han llegado hasta los dominios de Erling Haaland, que no duda en responder y emocionar a más de uno mientras se concentra para el partido de 4tos de Final junto a la delegación de Noruega.

En las últimas horas el nombre de Erling Haaland volvió a ser tendencia en nuestra nación por responder a la filmación de un fan mexicano al pedir venganza contra Inglaterra, en su siguiente partido que se llevará a cabo en Miami este fin de semana.

PUBLICIDAD

El internet hizo lo suyo y consiguió que el mensaje llegara hasta el móvil de Erling Haaland, quien respondió con la frase: “Y si sí” que se volvió trendic topic al haber una inmensa ilusión de ver a México en altas instancias de esta Copa del Mundo.

Haaland lidera a la Selección de Noruega para estar entre los ocho mejores de la competencia. Viene de conseguir dos goles frente a la Selección de Brasil el domingo 5 de julio y sus fans mexicanos esperan que haga lo propio para vencer a Harry Kane y compañía.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, el futbolista del Manchester City pide que la presión “sea al máximo” para los Tres Leones, considerados por él como los grandes favoritos para este enfrentamiento en el estadio Miami, de los Estados Unidos.

Componen canción a Erling Haaland

Banda La Prestigiosa llevó la canción de Erling Haaland al regional mexicano, logrando viralidad inmediata y la icónica reacción del futbolista noruego. “Les escucho”, escribió el goleador de los Vikingos tras escuchar la melodía.

PUBLICIDAD

El tema original, basado en Moskau y MUY popular en el Manchester City, fue adaptado al género duranguense, también al mariachi y en la música de banda.

Asimismo, la letra se modificó con algunas frases como: “Haaland, Haaland, es azul como el papá. Ahora está en el Etihad. Ha-ha-ha-haaland, ¡Ey! Haaland, Haaland, a Inglaterra va a golear y se llevará el Mundial”.

PUBLICIDAD

¿A qué hora ver a Haaland vs Inglaterra en México?

El partido de 4tos de Final entre Noruega e Inglaterra se jugará este sábado 11 de julio desde el estadio Miami. El juego comenzará a las 15:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Los fanáticos de nuestro país estará al tanto de lo que haga Erling Haaland contra la Selección Inglesa. El ganador de este cruce se enfrentará en semis contra el vencedor de la llave compuesta por Argentina y Suiza, que también jugarán este sábado, en punto de las 19:00 horas (tiempo de la capital).

PUBLICIDAD