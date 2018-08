Por su parte, Marina Kabat, de la organización feminista 13 Rosas, aseguró: "La Iglesia hoy en Argentina sobrevive porque la financia el Estado. Si no, no sobreviviría. Hoy la Iglesia no es la de los años 30, no tiene movimientos de masas. Si tiene algo de llegada y si todavía hay jóvenes que se reivindican católicos es porque la Iglesia está adoctrinando a esos jóvenes con la plata nuestra".