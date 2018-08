"En el jardín me formaba en la fila de nenes, iba al baño de nenes. Me acuerdo que para un acto del 25 de Mayo me hicieron disfrazar de dama antigua. Yo me enojé, me sentía asfixiado con ese vestido, todos sacaban fotos". Pero su mamá era maestra rural y en su casa había bolsas con disfraces: "Cuando volví a casa, me vestí de caballero de la Revolución, me pinté una barba con corcho y le pedí a mi papá que me sacara otra foto. Le dije 'sacame ahora, este soy yo'".