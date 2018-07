La declaración de García fue lo que más ofuscó a los padres de Micaela, quienes presenciaron la audiencia. "El procurador no sólo le tuvo compasión a Rossi, sino que no se puso nunca en la postura de acusador y siempre remarcó que las preguntas eran a modo de aclaración y no para hurgar en las contradicciones en las que incurrió el juez", dijo Néstor García, papá de Micaela, al diario Clarín. Y añadió: "Me decepcionó y desilusionó. Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas".