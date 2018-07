"Tenía siete años cuando mi papá se fue a Malvinas. Pasaron los años y mi viejo, como muchos de los que están hoy acá, nunca habló de lo que había ocurrido allí—relata—. Creo que fue por la orden de no hacerlo que se internalizó en los oficiales. Yo lo vi salir de noche, casi a escondidas, en Puerto Belgrano; no me lo contaron. Lo estuvimos esperando horas con mi vieja en la base. En ese momento no tuve noción de lo que había sido Malvinas para mi padre. Me interioricé mucho después por libros, porque él no hablaba. La primera vez que lo escuché fue en 2000 cuando por cuestiones fortuitas se juntó con otros veteranos en Bahía Blanca. Ahí observé que hablar entre ellos era una forma de desahogo, un alivio después de décadas de silencio".