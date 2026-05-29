México

Cuál es el precio del boleto más barato para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda k-pop regresa al país con un show renovado

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Primer plano de dos manos sosteniendo boletos de concierto de Stray Kids con el logotipo 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO', el grupo y una multitud al fondo.
Un par de manos sostienen dos boletos para el concierto de Stray Kids 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO' en el Estadio GNP Seguros, con el grupo y una multitud al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stray Kids se presenta en México con el evento STRAYCITY el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con una oferta de boletos que varía por zona y por tipo de experiencia, incluidas opciones VIP con beneficios.

Los costos de los boletos para la banda k-pop ya han sido revelados y, como se esperaba, todos tienen ventajas y desventajas.

El boleto más económico cuesta de $1,363 a $1,567 pesos mexicanos, y corresponde a la zona más alejada del escenario, es decir, Naranja C.

Ventajas y desventajas de comprar el boleto más barato para Stray Kids

Comprar el boleto más económico para el concierto de Stray Kids, que cuesta entre $1,363 y $1,567 pesos mexicanos y corresponde a la zona Naranja C, implica varias ventajas y desventajas a considerar.

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Ventajas

  • Accesibilidad económica: Es la opción más accesible para fans que desean asistir al evento sin gastar grandes cantidades de dinero.
  • Oportunidad de vivir la experiencia: Permite estar presente en el concierto y disfrutar del ambiente, la música en vivo y la convivencia con otros seguidores.
  • Mayor disponibilidad: Al ser una de las zonas más grandes y alejadas, suele haber más boletos disponibles en comparación con zonas preferenciales.

Desventajas

  • Lejanía del escenario: La ubicación en la zona Naranja C significa estar más lejos de los artistas, lo que puede dificultar ver con claridad los detalles del show y a los integrantes de Stray Kids.
  • Experiencia visual limitada: Aunque se cuenta con pantallas, la distancia podría afectar la inmersión y la cercanía que se percibe en zonas más costosas.
  • Menor exclusividad: No incluye beneficios adicionales como acceso anticipado, mercancía exclusiva o áreas VIP.

La decisión depende del presupuesto y las prioridades de cada fan.

Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

  • Platino A: $7,563 / $9,795
  • Platino B: $6,819 / $7,501
  • Platino C: $6,076 / $6,682
  • Platino D: $5,207 / $5,728
  • Platino E: $4,463
  • Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989
  • Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582
  • Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086
  • Verde C: $2,231 / $2,633
  • Naranja C: $1,363 / $1,567
  • General B: $1,859
  • PCD: $1,859

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