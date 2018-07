–Es muy impresionante cuando uno llega a Latinoamérica ver la importancia de WhatsApp. WhatsApp es importante en Europa pero no tiene el peso que cada uno le da acá. De todos modos, es una responsabilidad que tiene algo que ver con el estatuto que vamos a dar a los datos, con los cuales pagamos en realidad a esas plataformas. Cada usuario paga a esas plataformas sus servicios con sus datos personales. Bueno, mi dato personal no vale nada pero poco a poco miles de millones de datos personales con inteligencia, con algoritmos, tienen un valor. Siempre se puede comparar un poco con el principio de la Revolución Industrial que tuvo lugar a fines del siglo XIX cuando el capital se acumuló, se acumuló, se acumuló en pocas compañías. Y a un momento de eso, los Estados en Europa, incluso en los Estados Unidos y en Latinoamérica, decidieron que tenían que crear sistemas para, digamos, limitar la acumulación de capital. Darles derecho a las personas que trabajaban en esas industrias pero también limitar la concentración del capital. Vamos poco a poco a algo semejante. Vamos a tener que darles un poco de derechos a nosotros, los usuarios, frente a nuestros datos. Que la explotación no pueda ser total sobre nuestros datos personales. Ya se está empezando a hacer en Europa con ese nuevo estatuto de datos personales, pero yo creo que los diez años que vienen ese tema político va a estar presente por todas partes. Y la segunda cosa que vamos a tener que hacer es limitar la acumulación de datos, la privatización de esos datos con las grandes compañías. En un momento u otro los Estados van a tener que limitar esa acumulación de datos personales. Por supuesto, los utopistas como yo van a intentar hacer que esos datos sean bienes comunes, que todos puedan construir algo sobre esta riqueza común para una economía colaborativa mundial, pero otros van a tratar solamente de vigilar que haya una competencia que no sea muy desigual en la economía digital y entonces permitir que la acumulación de datos privados no sea totalmente desequilibrada en favor de las compañías como Facebook o Google, y en desfavor de las otras compañías.